Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut Bargeld mit gestohlener Geldkarte abgehoben - Polizei warnt vor Taschendieben beim Weihnachtseinkauf

Lübz (ots)

Die Polizei warnt vor Taschendieben in Einkaufmärkten, die in einem aktuellen Fall mit einer gestohlenen Geldkarte Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft in Lübz, als einer Rentnerin die Geldbörse von unbekannten Tätern aus der Handtasche gestohlen wurde, die sie in den Einkaufswagen abgelegt hatte. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und eine Geldkarte, mit der die Täter unmittelbar nach dem Diebstahl insgesamt 2.000 Euro Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben haben. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Auch in Wittenburg und Ludwigslust hatten Taschendiebe vor kurzer Zeit mit gestohlenen Geldkarten Bargeld aus Geldautomaten abgehoben, weil sich die PIN-Nummern der Geldkarten in den gestohlenen Geldbörsen befunden haben. Die polizeiliche Statistik weist von Anfang Januar bis Mitte November 2022 insgesamt 120 Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten auf. Angesichts der Vorfälle und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts rät die Polizei zur besonderen Vorsicht. Insbesondere bei dichtem Gedränge. Um Dieben keine Tatgelegenheiten zu bieten und keine Anreize zu schaffen, sollten Handtaschen und Wertgegenstände niemals an Einkaufwagen angehängt oder dort hineingelegt werden. Handtaschen sollten immer im Sichtbereich vor dem Körper getragen und Geldbörsen prinzipiell in Innentaschen der Oberbekleidung verwahrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell