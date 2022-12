Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigslust (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag vergangener Woche in Ludwigslust sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und dem Unfallfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich am 24.11.2022, in den Abendstunden in der Ludwigsluster Kanalstaße. Ersten Erkenntnissen zu Folge streifte ein bislang unbekanntes Auto beim Vorbeifahren einen parkenden PKW Chevrolet. Hierdurch wurde die linke Fahrzeugseite des Chevrolets beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 2500 Euro entstand. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges flüchtete nach dem seitlichen Zusammenstoß mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten vor Ort jedoch Fahrzeugteile des Unfallfahrzeuges auffinden und sicherstellen. Ermittlungen der Kriminalpolizei haben jetzt ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Toyota Yaris handelt. Dieser muss nach dem Unfall sichtbare Schäden an der rechten Fahrzeugseite sowie am rechten Außenspiegel aufweisen. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) bittet um Hinweise zum Vorfall bzw. zum Verbleib des flüchtigen Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell