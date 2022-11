Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle - Diebstahl aus Opferstock - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Neresheim: Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde am Donnerstag eine Unfallflucht, die sich am Montag auf der L 2033 ereignet hat. Ein 64-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 05:30 Uhr die L 2033 von Neresheim in Richtung Dischingen. In einer starken Linkskurve kam ihm ein bislang unbekannter LKW-Fahrer entgegen, der offenbar zu weit nach links in die Gegenfahrbahn geriet. Infolgedessen streifte er den Ford auf der gesamten linken Seite und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden vom Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegengenommen.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin bog am Donnerstag kurz vor 7 Uhr von der L1029 nach links auf die B290 in Richtung Aalen ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links, aus Richtung Aalen kommenden 32-jährigen VW-Fahrers. Im Einmündungbereich kam es zum Unfall, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro verursacht wurde.

Lautern: Diebstahl aus Opferstock

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag das Spendengeld aus einem Opferstock in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Lautern. Hinweise auf die Diebe bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Mögglingen: Farbschmiererei

Unter der Brücke der B29 in der Lauterstraße wurden die Brückenpfeiler in Fahrtrichtung Lautern durch Schriftzüge und Symbole in blauer Farbe beschädigt. Der Schaden wurde am Donnerstag bekannt und kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell