Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, zerkratztes Fahrzeug

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 38-Jährige ihren Chrysler am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr auf der Straße "Am Schimmelberg" anhalten. Ein 28-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 38-Jährige am Mittwochmittag gegen 14 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Opel einen in der Schubartstraße abgestellten Ford Transit streifte.

Essingen: 2000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Mit seinem Audi A4 fuhr ein 24-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B 29 Höhe Industriegebiet West auf den verkehrsbedingt abbremsenden Skoda einer 32-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr kam eine 25-Jährige mit ihrem Mercedes Benz auf der B 290 zwischen Frankenreute und Schwabsberg von der Straße ab und beschädigte hierbei zwei Leitpfosten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Sonntagmorgen, 1.30 Uhr und Montagmorgen, 7.25 Uhr zerkratzten Unbekannte einen VW, der in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bachgasse abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07326/960220 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Zurücksetzen

An der Einmündung Nördlinger Straße hielt eine 68-Jährige ihren Fiat am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr an, setzte das Fahrzeug dann aber zurück. Dabei beschädigte sie den hinter ihr stehenden Seat eines 57-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Verpuffung löste Feuerwehreinsatz aus

Kurz vor 22.30 Uhr am Mittwochabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften sowie die Polizei in die Parkstraße aus, nachdem von dort der Brand einer Ölheizung gemeldet worden war. Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden; es war wohl lediglich zu einer Verpuffung im Heizsystem gekommen, bei welcher kein Sachschaden entstand.

Gschwend-Horlachen: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Renault streifte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug das Dach eines Schuppens in der Straße "Am Hagberg", wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Schaden

An der Einmündung Lindacher Straße / Schloßstraße missachtete ein 82-jähriger Subaru-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines gleichaltrigen Opel-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wirtschaftlicher Totalschaden

Eine 48-Jährige verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Gegen 16.30 Uhr musste ein 57-Jähriger sein Fahrzeug verkehrsbedingt auf der B 29 Höhe Aalener Straße anhalten. Dies erkannte die 48-Jährige zu spät und fuhr auf, wobei an ihrem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Heubach: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken ihres VW Polo beschädigte eine 63-Jährige am Mittwochmittag kurz nach 14 Uhr den Seat einer 70-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bargauer Straße.

