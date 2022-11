Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Plüderhausen: Diesel entwendet

Im Industriegebiet wurde aus einem Lkw etwa 400 Liter Diesel entwendet. Das Fahrzeug war in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Heusee geparkt, als die Täter den Sprit abzapften. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Lerchenstraße ereignete sich am Mittwoch eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr stieß beim Parken ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Citroen und beschädigte diesen hierbei erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

