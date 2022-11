Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 58-Jährige durch Kundin verletzt - Führerscheine wurde einbehalten - Sonstiges

Aalen: Führerscheine wurde einbehalten

Im Rahmen der routinemäßigen Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte des Aalener Polizeireviers am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr im Spitzwaldweg den Fahrer eines Ford-Transit. Dabei wurde festgestellt, dass der 41-Jährige unter der Wirkung von Alkohol stand. Nach einem positiven Vortest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Bonifatiusstraße einen Hyundai, um den Fahrer ebenfalls einer Kontrolle zu unterziehen. Bereits beim Herantreten an den Pkw nahmen die Beamten intensiven Alkoholgeruch wahr. Nachdem der 35-jährige Fahrer Anzeichen von Alkoholgenuss aufwies, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher positiv verlief. Der 35-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Aalen: 58-Jährige durch Kundin verletzt

Mehrere Prellungen erlitt eine 58-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes am Dienstagnachmittag durch das Verhalten einer bislang unbekannten Frau. Die 58-Jährige hatte die Unbekannte, die sich trotz eines erteilten Hausverbots in dem Einkaufszentrum in der Daimlerstraße aufhielt, aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin schlug die Frau der 58-Jährigen mit der Faust gegen den Brustkorb, wobei sie rückwärts gegen ein Warenregal prallte. Die Angreiferin wurde dann durch weitere Mitarbeiter aus dem Laden begleitet. Am Nachmittag wurden die Schmerzen der 58-Jährigen dann so stark, dass sie einen Arzt aufsuchte, welcher die Verletzungen attestierte. Die Unbekannte ist dunkelhäutig, ca. 170 cm groß und kräftig gebaut. Bekleidet war sie mit kurzen Shorts, einem trägerlosen Top im Hawaii-Look und Badeschlappen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße übersah ein 85-Jähriger am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr den Mazda eines 39-Jährigen und streifte diesen mit seinem Opel. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Aus einer Tiefgarage kommend, fuhr ein 58-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem VW auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah er den BMW eines 33-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Aalen: 3500 Euro Sachschaden

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall entstand. Gegen 13 Uhr wechselte ein 46-Jähriger mit seinem Sattelzug unmittelbar nach dem Verlassen des Kreisels in der Burgstallstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte er den BMW einer 68-Jährigen, welcher auf gleicher Höhe fuhr.

Aalen: Zurückgesetzt - Fahrzeug beschädigt

Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste ein 31-Jähriger seinen Mercedes Sprinter am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Kocherstraße zurücksetzen. Dabei beschädigte er den hinter ihm stehenden Fiat Panda einer 78-Jährigen, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Fußgängerin von Pkw erfasst

Mit ihrem VW erfasste eine 61-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf dem Parkplatz Schießwasen eine 83-jährige Fußgängerin, die hierbei leicht verletzt wurde.

Riesbürg-Utzmemmingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Aalener Straße / Lindenstraße missachtete eine 85-jährige VW-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr den Audi einer 27-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Waldstetten: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zu. Gegen 16.30 Uhr bog eine 60-Jährige mit ihrem Dacia von der Gmünder Straße in eine Hofeinfahrt ab. Hierbei übersah sie den Zweiradfahrer und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Obwohl der 52-Jährige noch versuchte auszuweichen, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Ampelanlage gefahren

Alkoholeinfluss war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Mit seinem Skoda befuhr ein 79-Jähriger kurz vor 13 Uhr die Goethestraße und bog von dort in die Haußmannstraße ein. Hierbei fuhr er statt auf der Abbiegespur auf der Geradeausspur weiter, weshalb er mit seinem Fahrzeug gegen eine Ampelanlage prallte. Zeugenaussagen zufolge war der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß kurze Zeit bewusstlos. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

