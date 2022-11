Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Hertmannsweiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Raiffeisenstraße einen geparkten KIA auf der rechten Fahrzeugseite und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 35-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 9:45 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Michelau und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihr fahrende 32 Jahre alte Ford-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Ford-Fahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Schorndorf: Von Straße abgekommen

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer kam am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr beim Befahren der Straße Remswasen auf Höhe der Kläranlage zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und lenkte anschließend stark nach links. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Pkw daraufhin ins Schlingern und letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er den Zaun der Kläranlage durchbrach und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er aber wenig später von den hinzugerufenen Beamten ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Fellbach: Rückschaupflicht missachtet

Ein 18-jähriger Autofahrer stieg am Dienstag gegen 20 Uhr in der Maicklerstraße aus dem Auto ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine vorbeifahrende Radfahrerin musste der geöffneten Autotüre ausweichen und stürzte hierbei. Die 54-jährige Bikerin verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Fellbach: Einbruch

In der Esslinger Straße wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in ein Schulgebäude eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten verschiedene Behältnisse. Den ersten Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Anwohner oder Passanten, die zum Vorfall Verdächtiges beobachteten, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

