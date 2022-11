Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Unfallflucht, Einbruch in Gaststätte

Aalen (ots)

Obersontheim: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus im Hermannstal. Aufgrund von auf dem Herd stehendem Essen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort kam. Ein 63-jähriger Bewohner wurde durch den Rauch leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Ilshofen: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 09 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße. Dort entwendete er zwei Geldbeutel mit niedrigem dreistelligen Bargeldinhalt. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kreßberg: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr war eine 24 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der L2218 aus Richtung Neustädtlein in Fahrtrichtung Crailsheim unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur L1070 kam der Opel-Fahrerin ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Diese soll zu weit links gefahren sein, so dass sich die Seitenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte nach dem Unfall seine Fahrt unerlaubterweise fort. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

