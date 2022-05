Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Die 53-jährige Pkw Fahrerin fuhr vom Parkplatz des Penny-Marktes auf den Edinger Riedweg ein und übersah den von links kommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der PKW zurück an einen Zaun geschleudert. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Auch der 45-jährige LKW-Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Edinger Riedweg war zur Rettung und Bergung, sowie für die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei für ca. 1 Stunde gesperrt.

