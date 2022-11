Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Zündelnde Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Einbruch in Spezialitätenladen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in einen Spezialitätenladen in der Marktgasse ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag wurden in der Ziegelstraße zwei geparkte Pkw zerkratzt. An einem VW wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. An einem Ford wurde hingegen die Fahrerseite zerkratzt, hier wird der entstandene Sachschaden auf 4000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu den Taten nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Durch vier Jugendliche wurde am Mittwochnachmittag im stillgelegten Brunnen in der Heckenstraße beim Ostkastell Unrat entzündet, weshalb von einer Passantin die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim kam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen, Sachschaden entstand nach aktuellem Kenntnisstand keiner.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Aichenbachstraße und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 52-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwoch im kurzen Zeitraum zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr im Parkhaus Arnold Galerie in der Karlstraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Der Fahrer eines weißen Fahrzeugs befuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr die K 1897 von der Plattenwaldallee in Richtung Steinbach, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei streifte er das Auto eines entgegenfahrenden BMW-Fahrers. Der Unfallverursacher hielt nicht an und hinterließ ca. 1200 Euro Sachschaden. Hinweise auf das geflüchtete Auto wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreifte erkannte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Autofahrer, der auf der B 14 zwischen Maubach und Backnang unterwegs war und dabei ein Mobiltelefon in der Hand hielt und telefonierte. Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Hierbei ergaben sich bei ihm konkrete Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb dem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt werden musste. Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Dem 24-jährigen Autofahrer droht nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Fellbach: Radfahrerin verletzt

Eine 56-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 16.15 Uhr die Täschenstraße und bog nach rechts in die Stuttgarter Straße ab. Hierbei stieß sie mit einer 88-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

