Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weißer SUV gesucht

Meschede (ots)

Am Dienstagnachmittag kam gegen 14.45 Uhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Meschede in der Zeughausstraße zu Fall. Ein weißer SUV fuhr in Richtung Innenstadt und kam kurz auf die Fahrspur des Rollerfahrers. Dieser musste ausweichen und kam zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen SUV geben können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

