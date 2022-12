Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebstahl in Tankstelle

Bestwig (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einer Tankstelle in der Bundesstraße zu einem Ladendiebstahl. Fünf Männer betraten um 17.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Während einer der Männer den anwesenden Mitarbeiter ablenkte, packten die anderen vier diverse Gegenstände in ihre Taschen. Anschließend verließen sie um 17.45 Uhr die Tankstelle ohne die Waren zu bezahlen. Alle Männer trugen schwarze Jacken und waren zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einer der Männer trug eine blaue Jeans. Einer der Täter trug eine auffällige weiße Kapuze und hatte eine weiße Stofftasche in der Hand. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell