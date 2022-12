Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbrüche

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Stadtgebiet von Brilon kam es am 02.12.2022 im Zeitraum von 14:00 bis 22:40 Uhr zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Der oder die Täter drangen durch Aufhebeln von Terassentüren oder Fenster in die Wohnungen ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei Brilon unter 02961/9020-3311.

In der Ringstrasse in Arnsberg kam es im Zeitraum vom 01.12. bis 02.12.2022 zu Kellereinbrüchen und einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Hinweise hier bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932/9020-3211. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell