POL-HSK: Verkehrsunfälle aufgrund Schneefall und Straßenglätte

Olsberg (ots) - Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7:20 Uhr und 14:10 Uhr kam es in der Paul-Oventrop-Straße und der Stadionstraße zu zwei Auto-Aufbrüchen und einem Versuch. In der Paul-Oventrop-Straße warfen die Täter jeweils eine Scheibe der PKW mit einem Gullideckel ein. In der Stadionstraße versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Gestohlen wurden Taschen, Bekleidung und eine Geldbörse. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. ...

