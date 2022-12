POL-HSK: Diebstahl aus Autos

Winterberg (ots) - In Winterberg wurde am Mittwochmorgen zwischen 00.45 Uhr und 01.00 Uhr in ein Restaurant eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter drang im Herrlohweg in das Objekt ein und entwendete diverse Gegenstände. Der Täter trug eine schwarze Kapuze und eine helle Jacke mit einer Aufschrift auf dem Rückenbereich. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr