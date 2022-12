Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallgeschädigte gesucht

Bestwig/Arnsberg (ots)

Am Mittwoch gegen 9:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Gartenstraße in Bestwig zu einem Unfall. Beim Ausparken beschädigte ein Mann ein anderes Auto. Da er kein Handy dabei hatte, um den Schaden der Polizei zu melden, hinterließ er einen Zettel mit seinen Erreichbarkeiten am Auto des/der Geschädigten und fuhr nach Hause, um sein Handy zu holen. Als er zurück zum Parkplatz kam, war der Unfallgegner / die Unfallgegnerin nicht mehr vor Ort. Bei dem geschädigten Auto soll es sich um einen weißen BMW X4 oder X5 mit HSK-Kennzeichen handeln.

Der/die Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meschede unter der 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

In einem weiteren Fall, bittet die Polizei um Meldung des/der Geschädigten. Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr touchierte eine Frau beim Ausparken mit ihrem Auto ein neben ihr geparktes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Berliner Platz" in Arnsberg. Da sie den Unfall vorerst nicht bemerkte, setzte sie ihre Fahrt fort. Ein Zeuge machte sie auf den Unfall aufmerksam und die Frau kehrte zur Unfallstelle zurück. Das geschädigte Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Bei dem geschädigten Fahrzeug solle es sich um einen weißen PKW gehandelt haben.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung werden der Zeuge und der/die Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell