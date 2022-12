POL-HSK: Fahrradfahrer gesucht

Winterberg (ots) - In der Nuhnestraße wurden Polizisten der Polizeiwache Winterberg zu einer Sachbeschädigung gerufen. Während des Einsatzes nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Beamten aus und besprühten den Streifenwagen mit den Buchstaben ACAB. Der Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 22.45 Uhr und 23.05 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr