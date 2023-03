Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkene Audifahrerin

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heerstraße (ots)

Am 30.03.2023 wurde der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 17:20 Uhr ein grauer Audi A3 gemeldet, der die Heerstraße in Fahrtrichtung Sinzig in Schlangenlinien geführt wird. Die 38jährige Fahrzeugführerin konnte im Anschluss durch die Polizei angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte dann deutlicher Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Laut Zeugenaussagen wurden auf der Fahrtstrecke auch Verkehrsteilnehmer gefährdet. So wurde beim Überholen eines Fahrradfahrers auf der Heerstraße ein entgegenkommender schwarzer Skoda zum Abbremsen gezwungen, da sie beim Überholvorgang deutlich auf die Gegenspur geriet. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den grauen Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

