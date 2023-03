POL-BI: Radfahrerin meldet sich nach Unfall - beteiligter Rennradfahrer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 2- Bad Eilsen- Veltheim- Auf der A 2 kippte am Freitagmorgen, 10.03.2023, ein LKW um. Die Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Bergung des Sattelzugs dauert an. Ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus Weißenfels befuhr gegen 05:30 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Veltheim geriet der Sattelzug aus noch ...

mehr