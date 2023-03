POL-BI: Kollision beim Abbiegen - zwei Pkw schwer beschädigt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Deppendorf- Am Mittwochvormittag, 08.03.2023, brach ein Täter in ein Wohnhaus ein und erbeutete Sammlermünzen. Der Einbrecher betrat während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr, den Garten des Hauses an der Straße Am Schwarzbach und brach in das Haus ein. Er durchsuchte die Räume und trat anschließend mit seiner Beute die Flucht an. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an ...

