POL-DN: Brand in Gebetskapelle in Düren

Düren (ots)

In der Zülpicher Straße in Düren brannte am Sonntag gegen 17:00 Uhr eine kleine Kapelle. Die Gebetskapelle befindet sich auf dem Gelände des Muttergotteshäuschens in Düren und liegt rechts neben der großen Kapelle. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Es ist nicht auszuschließen, dass auf einem Glasregal abgestellte Gebetskerzen mitursächlich für das Feuer waren.

