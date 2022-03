POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Morbach-Gutenthal (ots) - Am Freitag, 18. März kam es gegen 16:30 Uhr in Morbach-Gutenthal in der Straße "In der Brück" zum Brand einer Thuja-Hecke. Der Eigentümer der Hecke bemerkte beim Verlassen seines Hauses eine starke Rauchentwicklung und stellte fest, dass seine etwa drei Meter hohe Hecke über eine Länge von fünf Meter Feuer gefangen hatte. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Garage durch Ruß leicht beschädigt, an der Hecke entstand ein Sachschaden in ...

