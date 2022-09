Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Einbruchdiebstähle in einer Nacht

Uslar (ots)

Uslar-Vahle und Uslar-Bollensen (ke) Unterstr., Steinbergstr., und Bundesstr. zwischen dem 14.09.2022, 18:00 Uhr und dem 15.09.2022, 19:45 Uhr.

Bisher unbekannte Täter gelangten, durch Beschädigung von Scheunentoren oder aufdrücken eines gekippten Fensters in zwei Scheunen und in eine Werkstatt. Dort entwendeten sie Werkzeug, Maschinen und ein weißes Bergamont-Pedelec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe von ca. 14.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-926000 zu wenden.

