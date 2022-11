POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.11.2022

Goslar (ots) - Sonntag, 13.11.2022, 16:00 Uhr Einbruchsdiebstahl aus Gartenlaube In einer Gartenkolonie an der B243 kam es im Zeitraum vom 16.10. bis zum 13.11.2022 durch unbekannte Täter zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gartenlaube und einen angrenzenden Geräteschuppen. Entwendet wurden Gartenwerkzeuge im Wert von 600 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ...

mehr