Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 14.11.2022

Goslar (ots)

Sonntag, 13.11.2022, 16:00 Uhr

Einbruchsdiebstahl aus Gartenlaube

In einer Gartenkolonie an der B243 kam es im Zeitraum vom 16.10. bis zum 13.11.2022 durch unbekannte Täter zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gartenlaube und einen angrenzenden Geräteschuppen. Entwendet wurden Gartenwerkzeuge im Wert von 600 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sonntag, 13.11.2022, 17:49 Uhr

Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Langelsheim befuhr die B248 aus Salzgitter-Bad kommend in Richtung Lutter am Barenberge. Kurz nach der Kreuzung K34 kommt er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Verkehrsteilnehmer, welcher nach eigenen Angaben unverletzt sei, wurde zwecks Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro.

i. A. Seyfert, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell