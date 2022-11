Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 11.11.2022

Goslar (ots)

Klappleiter verursacht Verkehrsunfall

Eine Klappleiter auf der Fahrbahn der A 369, zwischen der Auffahrt Harlingerode und dem Dreieck Bad Harzburg, war verantwortlich für einen Verkehrsunfall am 11.11.22, gg. 15:45 Uhr. Demnach lag diese Leiter auf dem rechten Fahrstreifen, woraufhin ein 59jähriger Bad Harzburger, der mit seinem Pkw VW Golf in Rtg. Bad Harzburg unterwegs war, das Hindernis nicht rechtzeitig erkannte und die Leiter überfuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 2700,- Euro am Pkw des Mannes. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, welches die Leiter verloren hat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110 in Verbindung zu setzen.

Umgefahrene Verkehrsschilder

Ein bislang unbekannter Führer eines Kfz (vermutlich Lkw) beschädigte am 11.11.22, vermutlich gg. 12:50 Uhr, beim Linksabbiegen mehrere Verkehrszeichen der Mittelinsel im Abfahrtsbereich der A 369/K 46 Harlingerode, von Vienenburg kommend. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 400,- Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das PK Bad Harzburg unter 05322-911110 entgegen.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht des 11.11.22, gg. 00:10 Uhr. Demnach übersah eine 63jährige Bad Harzburgerin mit ihrem VW Polo, an der Einmündung der Straße Am Schlosspark / Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, den vorfahrtberechtigten Seat Arosa einer 22jährigen Frau, ebenfalls aus Bad Harzburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die 22jährige Frau leicht am rechten Bein verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10000,- Euro. Die Unfallverursacherin stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,21 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Dame beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. MAP

