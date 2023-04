Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwarzer Audi beschädigt

Mayen (ots)

Am Sonntag, den 02.04.2023, im Zeitraum von 09:00 Uhr morgens bis 20:30 Uhr abends, parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen schwarzen Audi A 4, in der Tiefgarage am Info Center am Nürburgring. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an dem vorderen rechten Kotflügel. Die Polizeiinspektion Adenau sucht nun Hinweise auf den Verursacher dieses Schadens. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-9250.

