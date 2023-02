Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Viele Fahrer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss unterwegs

Landkreis Sonneberg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende waren im Landkreis Sonneberg zahlreiche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer unterwegs. So wurden allein in Sonneberg vier Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die einen Atemalkoholwert jeweils zwischen 0,5 bis 0,75 Promille hatten sowie wurde ein Fahrer, ebenfalls in Sonneberg, unter Drogeneinfluss hinterm Steuer erwischt. Am Samstagabend wurde dann weiterhin ein 24-Jähriger in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg fahrend festgestellt- unter Drogeneinfluss aber ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Auch mit über 2 Promille waren zwei Fahrer unterwegs: Am Samstagnachmittag ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 46-Jährigen in Steinach einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Und am Sonntag meldeten Zeugen einen offensichtlich betrunkenen Fahrer in Neuhaus am Rennweg: Ein durchgeführter Test ergab einen Promillewert von über 2,3 Promille bei dem 58-Jährigen. Die entsprechenden Maßnahmen wie Blutprobenentnahmen etc. wurden durchgeführt- alle Fahrer müssen sich nun dementsprechend ordnungswidrigkeiten- bzw. strafrechtlich verantworten.

