Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: zwei Einbrüche in Häuser

Schleiz (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.02. - 03.02. wurde in Schleiz im Wohngebiet "Am Geiersbühl" in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Tatzeiten war vermutlich am Tage. Die Polizei bittet hierzu um sachdienliche Hinweise. Wer z.B. auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt hat kann sich tel. bei der PI Saale-Orla melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell