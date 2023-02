LPI-SLF: Betrunken mit PKW unterwegs

Steinach (ots) - Am Samstag meldete ein Zeuge gegen 13:55 Uhr der Polizei, dass soeben eine stark schwankende männliche Person vor einem Steinacher Einkaufsmarkt in seinen Pkw VW stieg und wegfuhr. Die Polizeibeamten trafen den 46jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Die Atemalkoholmessung ergab einen stattlichen Wert von 2,47 Promille. Es folgten daraufhin Blutprobenentnahmen im Krankenhaus und die ...

