POL-STH: Umstürzender Baum auf der L 444

Bückeburg/Krainhagen (ots) - (ma) Über die aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Mittwoch Zugang in einen Bungalow in Bückeburg/Cammer. Zwischen 16.00 und 18.30 Uhr durchsuchten die Täter das Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Brinke" nach Wertgegenständen und stahlen nach den bisherigen Erkenntnissen lediglich eine olivgrüne Steppjacke Zu zwei Einbruchsversuchen kam es Mittwoch in Krainhagen. In der Straße "Auf der Heide" wurde versucht ein ...

