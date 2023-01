Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche

Bückeburg/Krainhagen (ots)

(ma)

Über die aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Mittwoch Zugang in einen Bungalow in Bückeburg/Cammer. Zwischen 16.00 und 18.30 Uhr durchsuchten die Täter das Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Brinke" nach Wertgegenständen und stahlen nach den bisherigen Erkenntnissen lediglich eine olivgrüne Steppjacke

Zu zwei Einbruchsversuchen kam es Mittwoch in Krainhagen. In der Straße "Auf der Heide" wurde versucht ein rückwärtiges Fenster an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Hierbei ging auch die äußere Scheibe der Dreifachverglasung zu Bruch.

Gegen 19.30 Uhr kam es wahrscheinlich durch die oder den selben Täter zu einem weiteren Versuch in der Oststraße in ein Wohnhaus einzudringen. Offensichtlich hatte der Einbrecher nicht registriert, dass der Eigentümer mit seinem wachsamen Hund zu Hause war und der durch die verdächtigen Geräusche aufmerksam wurde. Der Einbrecher hatte sich bereits für das Aufbrechen des Fensters bzw. den Einstieg ins Haus einen Gartenstuhl bereitgestellt und flüchtete nachdem der Hausinhaber mit seiner Taschenlampe das Grundstück ausleuchtete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell