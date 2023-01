Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 11.01.2023, zwischen 13.40 und 14.10 Uhr an der Bahnhofstraße in Stadthagen ereignete.

Ein 56-jähriger Nienstädter, der seinen grauen VW in o.g. Zeitraum auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße 83 geparkt hatte, stellte beim Zurückkehren einen Unfallschaden an der rechten hinteren Fahrzeugtür fest. Ein Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Zeugenhinweise nimmt das PK Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell