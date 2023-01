POL-NI: Warnung vor Rechnungen

Nienburg (ots) - (KEM) Heute morgen, den 12.01.2023, gegen 7.35 Uhr ereignete sich an der Straße am Markt in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit einem PKW und einem E-Scooter-Fahrer. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte ein 14-Jähriger auf seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg in Höhe des Eiscafés in Richtung Bäckerei zu queren, als zu gleicher ...

mehr