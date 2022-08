LPI-J: Ausgewichen

Bad Sulza (ots) - Am Donnerstag, den 25.08.22, gegen 15:45 Uhr bat der Bademeister des Freibades in Bad Sulza die Polizei um ihre Mithilfe. Ein 14jähriger syrischer Junge sprang trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, immer wieder mit seiner Straßenkleidung in das Wasserbecken. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Situation schnell beruhigen und den Jungen dazu bewegen sich umzuziehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr