Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Verkehrsunfallflucht

Rodenberg (ots)

(tuc) Am 13.01.2023 befährt der spätere geschädigte Fahrzeugführer gegen 19:45 Uhr in Rodenberg die Straße "Am Weidenkamp" in Fahrtrichtung Algesdorf. Ungefähr auf Höhe der Einmündung zum Magdeburger Weg kommt dem geschädigten Fahrzeugführer ein weißer Pkw Kombi entgegen, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit mittig der Fahrbahn fährt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Geschädigte mit seinem Pkw eine Ausweichbewegung vollziehen, woraufhin er in den angrenzenden Grünstreifen fährt und dort schließlich mit einer Straßenlaterne kollidiert. Der unfallverursachende Pkw entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Bürger um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen selbst oder zu dem benannten, aktuell noch unbekannten weißen Pkw Kombi machen, welcher in Richtung Ortsmitte Rodenberg gefahren ist?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell