Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulweg überwacht

Weingarten (ots)

Die Polizei überwachte am Freitagmorgen erneut in Weingarten zu Schulbeginn den Schulweg. Hierbei konnte ein grundsätzlich regelkonformes Verhalten festgestellt werden. Ein Autofahrer muss sich dennoch wegen mangelnder Kindersicherung verantwortet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

