Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - In Lagerhalle eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Röntgenstraße;

Tatzeit: zwischen 05.05.2023, 15.00 Uhr, und 08.05.2023, 09.00 Uhr;

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in eine Firma in Borken-Gemen eingedrungen. Um in die Lagerhalle an der Röntgenstraße zu gelangen, schnitten die Täter ein Loch in eine Metallwand. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten mehrere Kartons mit Heimtextilien, Bettwäsche und Geschirr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell