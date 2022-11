Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: 31-Jähriger verursacht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau fiel gegen 03:07 Uhr am Samstagmorgen ein unfallbeschädigter BMW Mini Cooper im Bereich der Neckarauer Straße Ecke Friedrichstraße auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers gab sich eine Augenzeugin zu erkennen und teilte den Beamten mit, dass sie soeben gesehen habe, dass der Pkw im Bereich der Kreuzung mehrere Verkehrsschilder beschädigte und dann weiter in die Friedrichstraße fuhr.

Beim 31-jährigen Pkw-Führer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von über 1,8 Promille. Darüber hinaus stellten die Beamten ebenso Auffälligkeiten fest, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeuteten. Zudem wurde bei ihm noch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden.

An den Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Am Unfallfahrzeug beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 EUR.

Dem Fahrzeugführer wurde im Polizeirevier durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht zu den Akten nehmen, da er erst gar nicht im Besitz eines solchen ist.

Der 31-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell