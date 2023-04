Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Hamm-Uentrop (ots)

Unmittelbar nach einem versuchten Wohnungseinbruch konnte am späten Mittwochabend (19. April) ein Mann auf der Fasanenstraße vorläufig festgenommen werden. Gegen 22.47 Uhr meldete ein aufmerksamer, 38-jähriger Zeuge, dass dort ein offenbar ungebetener Gast auf den Balkon der Obergeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses geklettert war. Einen weiteren Mann konnte er an einem Gartentor festmachen, welcher offenbar die Umgebung beobachtete und "Schmiere" stand. Durch zügig am Einsatzort eingetroffene Kräfte der Polizei konnte der 44-jährige, in Hamm wohnhafte Balkonkletterer in Tatortnähe angetroffen werden. Der Ertappte führte Hilfsmittel mit, welche üblicherweise zur Begehung von Einbruchsdelikten genutzt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. Diese konzentrieren sich unter anderem auf den flüchtigen Mittäter. Zu diesem kann lediglich gesagt werden, dass er während der Tatausführung einen Kopfbedeckung trug. Die während des Einbruchsversuchs anwesende, 67-jährige Wohnungsinhaberin hatte von dem nächtlichen Balkonbesuchs nichts bemerkt. Zu einem mutmaßlich entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell