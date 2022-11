Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebe erbeuten hochwertige Mobiltelefone

Heusweiler (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße 34 zu einem Einbruchsdiebstahl in den dortigen Telekom-Shop. Zunächst fuhr ein roter Audi mit französischen Kennzeichen vor das Geschäft und drei Personen stiegen aus dem Wagen. Im Anschluss versuchten die drei Täter, sich im Eingangsbereich des Shops gewaltsam Zutritt zum Innern des Ladens zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin schlugen sie ein ca. 1 Meter großes Loch in die Schaufensterscheibe und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Mobiltelefone. Durch den ausgelösten akustischen Alarm wurden die Nachbarn auf das Treiben aufmerksam. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie in dem roten Audi in Richtung Heusweiler. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

