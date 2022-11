POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Püttlingen (ots) - In der letzten Nacht kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Straße In der Humes in die dortige Gärtnerei. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zuhause, was sich ein Einbrecher zu Nutze machte und die Terrassentür aufhebelte. Im Anschluss wurden mehrere Etagen von dem Täter durchsucht. Es wurde ein niedriger Bargeldbetrag erbeutet. Im Anschluss verließ der Täter das Anwesen wieder über die Terrassentür. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die ...

