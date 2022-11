Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raub mit leicht verletzter Person und flüchtigem Täter

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am 19.11.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Grubenstraße, 66333 Völklingen, zu einem Raubdelikt. Dem 26-jährige Geschädigten wurde durch einen unbekannten männlichen Täter gewaltsam das Mobiltelefon (Iphone) sowie dessen Fahrrad entwendet. Der Täter sei in Begleitung einer Frau gewesen und nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) zu wenden.

