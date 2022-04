Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.04.2022

Goslar (ots)

Oker

- Raub aus Wohnung

Am Sonntag, 17.04.2022, gegen 19:00 Uhr, drangen zwei unbekannte weibliche Personen gewaltsam in eine Wohnung in der Mühlenstraße ein.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich in der Wohnung ein 78-jähriger Goslarer auf, welcher durch eine der beiden Frauen zu Boden gedrückt wurde. Anschließend entwendete die zweite Person aus dem Schlafzimmer des Mannes 200 Euro Bargeld.

Danach verließen beide Frauen die Wohnung gemeinsam in unbekannte Richtung.

Der Goslarer wurde durch den Vorfall leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt.

Die beiden Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- weiblich - ca. 30 Jahre alt - 160 cm groß - dunkle Haare - osteuropäische Erscheinung

2. Person:

- weiblich - ca. 30 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - dunkelblonde Haare - europäisches Erscheinungsbild

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Durchwahl 05321 / 3390 zu melden.

- Brand eines Altpapiercontainers

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 15.04.2022, gegen 21:30 Uhr, ein in der Liebigstraße abgestellter Altpapiercontainer in Brand.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr löschte den Container zeitnah und vollständig ab.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 / 3390 entgegen.

- Fahrrad aus Keller entwendet

Im Zeitraum vom 14.04.2022 bis 19.04.2022 drang ein bislang unbekannter Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hochgericht ein. Hier entwendete er ein lila Damenrad der Marke Hercules. Auf dem hinteren Schutzblech des 26-Zoll-Rades sollen sich zudem zwei bunte Aufkleber befunden haben. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

i.A. Brych, PK

