POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Alkoholisierter Radfahrer leistet bei Blutentnahme Widerstand und attackiert Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Sonntag, 12.12.2021, wurde in der Nikolaistraße ein 35-jähriger Radfahrer von der Polizei angehalten, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Bei einer darauffolgenden Blutentnahme wehrte sich der Mann heftig und griff anschließend mehrere Beamte an.

Den Ermittlungen zufolge wurde der Mann am Sonntag, kurz nach Mitternacht, angehalten und überprüft. Seine Atemalkoholkonzentration betrug zu diesem Zeitpunkt über 1,6 Promille. Die eingesetzten Beamten verbrachten den 35-jährigen, der über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, daraufhin zur Wache. Hier wurde sein zunächst ruhiges und kooperatives Verhalten zunehmend aggressiver. Bei einer anschließenden Blutentnahme kam es zu Widerstandshandlungen, indem der Mann versuchte einen Beamten zu beißen und er um sich trat. Die Maßnahme konnte letztlich nur unter großer Kraftanstrengung durchgeführt werden. Auch danach beruhigte sich der Mann nicht. Bei seiner Verbringung in eine Polizeizelle schlug und trat er nach den Beamten, wodurch einer von ihnen leicht verletzt wurde.

Das aggressive und unkooperative Verhalten des Mannes hielt noch bis zum frühen Sonntagnachmittag an, ehe er in der Zelle einschlief. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte beim Amtsgericht die Durchführung eines beschleunigten Strafverfahrens, im Rahmen dessen der 35-jährige am Montagnachmittag zur Zahlung von 120 Tagessätzen verurteilt wurde.

