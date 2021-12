Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Im Garten gehaust und verwüstet

Hildesheim (ots)

Alfeld (scharn): Bisher unbekannter Täter hat sich irgendwann in den letzten zehn Wochen unberechtigt in einem Gartengrundstück einquartiert, das im Wald in Verlängerung des Robert-Koch-Wegs in Alfeld liegt. Er brach hierzu das Eingangstor auf, zudem die Gartenlaube und das WC-Häuschen auf dem Grundstück. Ferner baute er sich einen Unterstand, in dem er scheinbar nächtigte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im dortigen Bereich geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/9116-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell