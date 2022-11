POL-VK: Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl im parkhaus

Heusweiler (ots) - Am Samstag, 12.11.2022, in der Zeit von 17:30 bis 21:30 Uhr, kam es in der Talstraße in 66265 Heusweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zuhause, was sich die Einbrecher zu Nutze machten und die Terrassentür aufbrachen. Anschließend entwendeten sie Schmuck im vierstelligen Schadensbereich und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei Völklingen bittet unter der Telefonnummer 06898 2020 um Hinweise, wer ...

