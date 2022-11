Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht auf Landstraße

Heusweiler (ots)

Am 18.11.2022, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der L 301, kurz vor dem Ortseingang Habach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen der linke Außenspiegel eines Unfallbeteiligten abgefahren wurde. Der Unfallverursacher, vermutlich ein schwarzer Kombi, entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung Habach. Das Fahrzeug müsste einen Schaden am rechten Außenspiegel haben. Zeugen des Unfalls oder Personen mit Hinweisen werden gebeten sich an das Polizeirevier Köllertal zu wenden.

