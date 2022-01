Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Dieb

Jena (ots)

In den Donnerstagmorgenstunden meldete ein Zeuge Am Planetarium, dass er soeben eine Person mit einem kleinen Hund aus seinem Fenster beobachten konnte, welche an jeder Pkw-Tür zieht, sich dann in ein graues Fahrzeug gesetzte hat und anschließend wieder ausstieg. Ob die Person etwas aus dem Opel entwendet hat konnte der Zeuge nicht erkennen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten das betroffene Fahrzeug zwischen der St.-Jakob-Straße und Arvid-Harnack-Straße fest und entdeckten eine nicht verschlossene Beifahrertür. Nachdem die Halterin über den Umstand informiert wurde, schaute diese im Fahrzeug nach und stellte vorerst weder Beschädigungen fest, noch schien etwas zu fehlen. Wenig später jedoch meldete sich die Halterin erneut bei der Polizei und teilte mit, dass sie nun festgestellt hat, dass ihre Anwohnerparkkarte augenscheinlich gestohlen wurde. Demnach wurde im Nachgang doch noch eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell