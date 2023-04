Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht vor dubiosen Finanzgeschäften

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots)

Rund 14.500 US Dollar, umgerechnet etwa 13.200 Euro, überwies eine 60-Jährige an Betrüger. Die Frau war auf einen Anlagebetrug hereingefallen. Im Internet war sie auf eine vermeintlich lukrative Kapitalanlage aufmerksam geworden. Sie nahm Kontakt mit dem Unternehmen auf. Angebliche Finanzberater veranlassten die 60-Jährige dazu, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Das vermeintliche Wachstum ihres Vermögens konnte die Frau dann über den persönlichen Account einer Internetseite mitverfolgen. Was die 60-Jährige nicht wusste: Die Internetseite dürfte von den Betrügern manipuliert und die erzielten Gewinne gefälscht worden sein. Für die Auszahlung ihres Vermögens forderten die Betrüger Gebühren. Zwischenzeitlich kamen der 60-Jährigen Zweifel. Der Betrug flog auf. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell